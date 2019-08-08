Снова в топе глупости: Африкантова нелепо оправдалась за перекаченные губы

Сегодня, 08:00

Участница телепроекта «Дом-2» объяснила перебор с инъекциями неудачным ракурсом.

Для многих зрителей «Дома-2» 31-летняя Марина Африкантова является образцом для подражания. Она скромная, женственная, в отношениях ведет себя достойно. К тому же совсем недавно вышла замуж, что приумножило и без того обширную армию ее фанатов.

Но некоторые осуждают девушку из-за того, что она поддалась модным веяниям и пристрастилась делать инъекции красоты. Часто Марину можно увидеть с отекшим лицом или нависшими веками. Такой эффект обычно присущ тем, кто часто прибегает к косметологическим процедурам в виде ботокса.

6 июня 2014/7 августа 2019

Вслед за очертаниями контуров лица у Африкантовой меняются и губы, которые постепенно увеличиваются в объеме. Поклонники просят девушку остановиться, так как, по их мнению, она уже давно перешла черту разумного, и находится на грани того, чтобы изуродовать себя.

Но Африкантова поспешила успокоить подписчиков, нелепо оправдавшись, за свои перекаченные губы. Она сказала, что это «просто фото такое». А инъекции тут, конечно, ни при чем. Тем самым жена Романа Капаклы вызвала насмешки в свой адрес и снова попала в топ глупости.

Напомним, что участница «Дома-2» часто попадает в нелепые ситуации. Так, недавно Марина находилась в свадебном путешествии в одном из самых романтичных городов мире – Париже. Но даже оттуда девушка умудрилась опозориться. Африкантова в Stories своего Instagram назвала Францию городом. Из-за этой оплошности хэйт вокруг девушки не утихал несколько дней.