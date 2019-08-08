У Тарзана блондинка…Наташа Королева со слезами на глазах успокаивается общением с фанатами

Сегодня, 09:00

В своем прямом эфире Наташа пыталась успокоиться и развлечься общением со своими поклонниками.

Известная «Ягодка» и заслуженная артистка России Наташа Королева сейчас заканчивает гастрольный тур во Вьетнаме. На период своего отсутствия дома – Наташа и подумать не могла, что Сергей Глушко будет заниматься совсем не работой и домашними делами, а поедет на курорт, чтобы снимать фотографии стройной блондинки в бассейне.

Так, Тарзан выдал себя с потрохами, когда опубликовал фото с девушкой-блондинкой, с точенной фигуркой, стоящей в купальнике в бассейне. Буквально через день Наташа записывает видео с гостиницы, где со слезами на глазах и шмыгающим носом рассказывает о своем гастрольном туре. За кадром ее поддерживает подруга Марина, которая говорит: «Наташа, не переживай, мы еще так отожжём!». Королева явно расстроена и практически не говорит, сквозь слезы пытается улыбнуться своим фанатам на поддержку, но у нее это плохо получается.

Складывается впечатление, что на это раз муж ей сказал что-то страшное. Она только постоянно повторяет: «Ну ничего, теперь не я звезда, не мою харизму будет показывать!».

На этом съемка прямого эфира завершается. Наташа всхлипывает и говорит всем: «Символ молодости скоро с вами в следующем туре. А я не сдаюсь!». Стоит отметить, что ранее Сергей и его коллега актриса Мария Горбань уже были заподозрены в романе. Они одновременно во время перерывов съемок пропадали вдвоем в гримерке, позже стало известно, что он даже танцевал для нее стриптиз.

Тарзан расхваливал ее актёрские таланты в своей соцсети, на что Наташа не давала никаких комментариев и не ставила «лайков». Вполне возможно, что Наташа привыкла к тому, что Тарзан заглядывается на эффектных, а может и проводить с ними ночь, но в этот раз ее чувства были сильно задеты. Она не смогла скрыть своих слез даже от фанатов, а поклонники все поняли и поддержали ее словами поддержки.