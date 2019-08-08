Миллиардер оказался трусом? Одинокая Рудова уже не может скрывать беременность

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На интересное положение Наташи указывает округлившийся живот, который она старательно прячет драпированной тканью, пока 20-летний экс-бойфренд беззаботно развлекается на вечеринках.

7 августа Наталья Рудова посетила премьеру показа кинофильма «Однажды в… Голливуде». Для прохода по красной дорожке она выбрала несвойственный для себя наряд – желтое платье с драпированной тканью, напоминающее выпускной наряд из 1990-х гг.

Однако внимание привлекло не столько платье, сколько то, что под ним скрывается. Несмотря на все старания, актриса не смогла обмануть взгляд аудитории – формы некогда стройной Рудовой значительно округлились в районе живота. Кроме того, актриса заметно прибавила в весе, что сказалась на объемах ее ног и рук.

Долгое время скрывать интересное положение актрисе помогал ее стиль одежды. Девушка предпочитает носить объемные вещи oversize. Но на светское мероприятие пришлось примерить более женственный образ, который визуально обыгрывал возможные подозрения на беременность. Между тем, в Instagram шифроваться было легче. В своих Stories Рудова упорно прикрывает область живота наклейками, но все же такие формы уже не спрятать.

Вероятным отцом будущего ребенка называют 20-летнего сына миллиардера – Сергея Саркисова. В прошлом году Рудовой приписывали с ним роман. Однако к серьезным отношениям они так и не пришли. Возможно, на это повлияла именно новость о беременности, которая раскрыла трусость молодого человека. Ведь юному и обеспеченному парню не хочется пока обременять себя семейными узами и заботами о ребенке. Именно по это причине Рудова и могла оказаться в одиночестве. Но материальная сторона вопроса с легкостью окупит это, ведь алименты от сына миллиардера рисуют хорошую перспективу обеспеченной жизни.