Клюнет ли Тарантино? Российские актрисы опозорились из-за вульгарных нарядов на кинопремьере

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Рудова, Водонаева, Шишкова, Тодоренко и другие селебрити неумело принарядились ради американского режиссера.

7 августа в Москве прошла премьера фильма «Однажды... в Голливуде». В честь этого события в столицу прилетел даже режиссер ленты Квентин Тарантино.

Премьерный показ состоялся в киноцентре «Октябрь». А самому событию предшествовала красная дорожка. По ней прошлись создатели кинофильма и один из актеров – Коста Ронин. А также были приглашены российские селебрети.

Однако мероприятие обернулось провалом для представительниц отечественного бомонда. Дело в том, что все актрисы оделись в стиле «дорого-богато» или же наоборот – как будто только проснулись и неопрятные явились на кинопремьеру.

Аутфит Алены Водонаевой, Натальи Рудовой, Лилии Абрамовой раскритиковали за чрезмерную вульгарность. Алена Шишкова и Регина Тодоренко выбрали наряды поскромнее, но опозорились точно так же. Их образы назвали безвкусными и изрядно простыми – не соответствующими случаю.

«Что это было?! Какие-то все нелепые», «Чет все вырядились как колядующие», «все как с великого Бодуна… слили фотки без фотошопа», - возмущаются пользователи Сети по поводу внешнего вида российских звезд.

Вероятно, актрисы решили надеть свои самые лучшие наряда, чтобы привлечь внимание Тарантино. Клюнет ли американский режиссер на такую уловку, покажет время. Ведь все самое интересно начинается только после кинопоказа – афтепати, вечеринки, развлечения.