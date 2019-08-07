Игрушки за 400 тысяч, но не кровать жене - Беременная Решетова страдает от жадности Тимати

Вчера, 23:00

«Очень жаль, что она появилась у меня не так давно», - поделилась Анастасия.

На официальной странице Анастасии Решетовой появился пост, где она рассказала о новой кровати-трансформере, который накануне приобрела в одном интернет-магазине, название которого также оставила. Модель поделилась, что до этих пор ей было достаточно сложно находить удобную позу в кровати из-за большого выпирающего живота, однако теперь все решилось.

Судя по всему, нативная реклама появилась в ее профиле по бартеру. Это значит, что она не платила за покупку, а получила ее взамен за пиар перед подписчиками. Странно, что ей пришлось, по-видимому, выпрашивать желаемый товар у магазина, хотя отцом ее ребенка является чуть ли не самый богатый рэпер в России Тимати.

Похоже, Решетова не впервые страдает от его жадности, и, когда он в очередной раз «укатил» в отпуск, она, судя по всему, уже не надеясь на его помощь, решила взять дело в своим руки и так опозорилась чуть ли не на всю страну.

Многие наслышаны о большой коллекции игрушек медведей компании Bearbrick, которые есть у Тимати. За одну такую высотой в 70 см он отдает примерно 400 тысяч рублей, хотя у него дома хранятся экземпляры и больше. Стоимость некоторых из них может достигать миллионов рублей. При этом, матрац, который по бартеру выпросила у магазина Решетова вместе с кроватью, стоит около 40 тысяч рублей.

Поразительно, почему рэпер сразу не купил жене необходимую для нее вещь, ведь, судя по его тратам на коллекционные игрушки, это бы не стоило для него практически ничего. К тому же, так бы он позаботился не только об удобстве Решетовой, но также о комфорте и здоровье будущего малыша. Это лишь в который раз может подтверждать, что богачу Тимати не занимать жадности даже по отношению к близким.