Колхозный шик берет верх: Кудрявцева скрывает дефекты тела под «бабкиными тряпками»

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Телеведущая подверглась нападкам хейтеров.

На этот раз недовольство публики вызвал наряд Леры Кудрявцевой. Телеведущая отправилась на отдых в Париж. Для прогулки по городу она выбрала широкий сарафан, который скрывает все дефекты тела телеведущей. Пользователи предположили, что из-за отсутствия работы и стрессов девушка значительно набрала в весе, поэтому вынуждена прикрывать бока широкими нарядами. В последнее время Кудрявцева жалуется на плохой сон, переживания попусту, видимо, телеведущая стала заедать стресс булочками и заметно набрала в весе.

«С какого шкафа та достала бабушкин наряд?», «Несчастлива она с ним.. чахнет и чахнет», - пишут пользователи под публикаций телеведущей. С момента рождения ребёнка Лера стала превращаться из молодой активной девушки в замороченную, мнительную бабушку. Колхозный шик берет верх над разумом Леры. То как она выглядит требует отельного внимания, либо Лере нужно скорее возвращаться к работе, так как декрет ей не совсем к лицу, либо пора менять стилиста. Ранее Кудрявцева не опускалась до нарядов из «бабкиных тряпок».

Большая часть подписчиков считает, что главная проблема внешнего вида Леры это ее муж. Женщина всегда расцветает, если рядом любящий мужчина. Если бы Лера чувствовала себя нужной и любимой, то она бы выглядела по-другому. Более живой и воздушной. Если вспомнить ее роман с Лазаревым, то Лера всегда выглядела роскошно. Она пыталась всегда привлечь внимание своего мужчины, а он взамен одаривал ее комплиментами, что делает до сих пор в комментариях.