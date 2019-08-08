Пока Асмус отдыхает с Петровым, Харламов жалуется на отсутствие женского внимания

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Пользователи уверены, что артистка разделяет отдых с любовником.

Гарик непроизвольно намекнул пользователям на проблемы в личной жизни с супругой. Несколько часов назад, он опубликовал пост, в котором главной темой для обсуждения стали женские прелести. Очевидно, что юмористу не хватает внимания и ласки от супруги, ведь кричащие посты в его ленте говорят сами за себя.

Кристина несмотря на отсутствие возможности у Гарика поехать на Мальдивы вместе все же отправилась в путешествие. Судя по всему, артистка взяла дочь только для отвода глаз. Девочка выполняет роль фотографа, так как полуголые фотографии Кристины сменяются одна за одной.

Пользователи уверены, что компанию на отдыхе Асмус составляет «коллега» Александр Петров. Об их романе ходят слухи с начала съемок фильма «Текст». Окрылённая девушка демонстрирует свои лучшие стороны на фото, привлекая внимание Петрова.

«Они прекрасная пара с Александром, дополняют друг друга», «Всем давно понятно, что у них не семья, а одно название», - пишут на странице Кристины.

Многие считают, что проблема в семье возникла из-за запущенного состояния Харламова. Он перестал за собой следить и превратился в обрюзгшего мужика. Она могла потерять интерес к мужу, как к мужчине. Многие считают, что пока Харламов забил на себя и жалуется на отсутствие женского внимания, совместный отдых Асмус и Петрова может далеко зайти.

О том, что в семье Харламова и Асмус очень странные отношения слухи ходят неспроста. Наблюдательные пользователи заметили, что Кристина всегда летает отдыхать одна или с дочерью. При этом они заранее оправдываются перед фанатами, что у Гарика в очередной раз не получается отдохнуть с семьей. У Гарика куча новых проектов, которые по неизвестной причине не выходят. Павел Воля тоже много работает, однако, он успевает и с супругой слетать отдохнуть и с детьми выходной на рыбалке провести.