Папа, папа, я – дружная семья! Любовник Лазарева требует совместных детей

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Алексей Малиновский все больше склоняет вторую половину к рождению второго ребенка.

Милые публикации любовника Сергея Лазарева все больше появляются на страницах брутального мужчины. Нежные фотографии мороженного, жвачка в Love is в stories, фото с шариками, лайки детских вещей и маленьких детей - все это говорит о том, что мужчина мечтает о семье. Вероятно, он расстался с Николаем Басковым, потому что он не хотел детей. Сергей Лазарев отличный отец, он души не чает в собственном сыне, похоже на правду, что Малиновский станет отцом их общего ребёнка. Пользователи считают, что нет дыма без огня, мужчина не может лайкать малышей и не капать на мозг своей половинке. Сложно поверить, что Малиновский не требует совместных детей от Лазарева.

Так как Сергей уже обзавёлся ребёнком, скорее всего отцом будущего малыша пара видит Алекса. Вполне вероятно, вскоре мы увидим картину: папа, папа, я – дружная семья! Невозможно всегда скрывать отношения от поклонников, если пара готова к такому серьёзному шагу, то проще будет показаться, ведь и так все знают о том, что мужчины живут вместе. Многие считают, что в отношениях Лазарева и Малиновского роль мужчины исполняет Алекс Малиновский. На фотографиях в сети он всегда ведёт Сергея за собой, его рука покрывает руку певца, к тому же невозможно не обратить внимания, что у Лазарева более слащавый вид и сладкая улыбка.

А Малиновский более брутальный мужчина, он рано ушёл от родителей и многое пережил, прежде чем добиться успеха и популярности – в нем чувствуется мужское начало в отличие от сладкого Лазарева.

Пользователи уверены, что Малиновский не настаивал бы на рождении ребёнка, если бы Сергей позволял Алексу общаться с Никитой. На сколько известно, воспитанием сына Лазарева в основном занимается няня. Поэтому у Малиновского появилось острое желание завести общего малыша.