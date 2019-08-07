Альфонс, амеба, наркоман и алкоголик…Марина Федункив рассказала почему ушла от мужа

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Юмористка призналась, что выросла от своего мужчин и не смогла мириться с тем, что он ничего не делает.

Актриса театра и кино, юмористка из Comedy Woman, мама Коляна Наумова - Марина Федункив 2 года назад развелась с мужем.

Так сложилось в ее жизни, что Марина не может иметь детей. По сути, Федункив стала одинокой, когда ушла от своего второго мужа Михаила. Но ее этот факт не расстроил, ведь актриса поняла, что наконец-то свободна. Сначала Михаил стал злоупотреблять запрещенным веществами, после 13 лет брака – она смогла ему помочь побороть зависимость и он стал пить, чтобы замещать это. Сел на шею и превратился в альфонса и амебу. Марина работала за двоих, а муж из успешного бизнесмена превратился в законченного наркомана и алкоголика.

В своем интервью Ирине Шихман в «А поговорить?» Марина призналась, что была большой дурой, когда выходила замуж за него. Столько было пролито слез, столько было фингалов под глазами, когда он становился буйным после очередной попойки и столько было потраченных впустую денег, которые она приносила в семью. Она признается, что за столько лет устала переделывать супруга в лучшую сторону. «Он привык ползать, а не летать…Я выросла всех своих мужчин, а они не могут смириться с этим. Мне нужно брать мужчин на вырост», - сказала Марина. Она много лет проработала в детском доме только потому, что очень хотела детей. Но обстоятельства сложились по иному. Сейчас она не готова брать ребенка из детдома, ведь его нужно не только одевать и обувать, но и приложить усилие в его воспитании и становлении, а у Марины просто нет на это времени из-за съемок и гастролей.

Сейчас в свои 47 лет – Марина одинока. Она спасается лишь работой и общением с коллегами. Талантливая юмористка и актриса полюбилась всем за свои веселые роли: Мама Коляна Наумова из «Реальных пацанов», консьержка, ведьма, медсестра, любовница – все это отыграла Федункив. Такая счастливая и веселая на сцене, но совершенно опустошенная внутри.