Косметологи разводят руками: Татьяне Арнтгольц нельзя помочь вернуть былую красоту

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Актриса перестала появляться на экранах из-за проблем с кожей.

Татьяна в последнее время пропала с экранов телевизоров. Пользователи расстроены, что девушка перестала сниматься в новых картинах. В комментариях артистки пользователи пишут, что пересматривают по нескольку раз фильмы с её участием. Почему артистка пропала? По слухам в сети Татьяну заменит новая ведущая на передаче «Жди меня». У Татьяны появились проблемы с кожей лица, которые мешают актрисе продолжать актёрскую деятельность. В подтверждение сказанному следует обратить внимание на последнюю фотографию на странице Тани. Кожа на лице покрыта пигментными пятнами и бугристыми высыпаниями. Вероятно, Арнтгольц во время отпуска занялась проблемной кожей и косметологи в панике пытаются спасти лицо актрисы.

Девушка полностью отказалась от косметики. Больше полугода она ходит только без макияжа, что подтверждают её фотографии в Instagram. У Татьяны жирный блеск на лице, кожа имеет красноватый оттенок с жирным блеском, также невозможно не заметить черные точки. Большая вероятность, что девушке нельзя помочь вернуть былую красоту. Все перечисленные симптомы относятся к заболеванию -подкожный клещ. Причиной может послужить частое использование косметики. Профессия артистки предполагает под собой постоянную смену образа, использование гримма.

Если после человека с данной проблемой не обрабатываются косметические инструменты (кисти, спонжи, щеточки), то перенять заболевание остаётся за малым.

Часто артистка пытается спрятать лицо волосами, либо фотографироваться в профиль, что смутило многих подписчиков. «Татьяна, что у вас с лицом?», «Она в последнее время его прячет и новые фото практически не публикует», - пишут хейтеры на странице артистки.