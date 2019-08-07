  «Это было нагло и страшно»: Наташа Королева рассказала о первом поцелуе с женатым Николаевым

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Молодая девушка не понимала, как реагировать на настойчивые ухаживания продюсера.

На просторах Instgram появилось старое видео 1999 года. Наташе около 26 лет. На ролике артистка впервые рассказывает об отношениях с женатым Игорем Николаевым. Елена Яковлева задаёт Наташе провокационные вопросы, о том как закрутился роман, кто проявлял инициативу, кто первый поцеловал. Королева создала на передаче образ невинной девушки. По ее рассказу, он ее поцеловал нагло и неожиданно от чего молодой девушке стало страшно. «Он как то меня схватил обнял, с его стороны это было бурно, я стиснула зубы и ждала когда это закончится. После я с ошалевшими глазами побежала в гримерку», - сказала Наташа. По рассказу Королевой Игорь был первый мужчина, который её поцеловал.

В силу возраста девушка ещё была не готова к серьёзным отношениям. Наташа рассказала, что ее пугала его семья, жена, дочь. Около года артистка отвергала ухаживания продюсера, но когда всем было очевидно, что Николаев влюблён и ухаживает за Королевой она сдалась.

Пользователи почувствовали в словах Наташи ложь, и что мама воспитывала в строгости свою дочь совершенно не похоже на правду. Королева всегда была раскрепощённой девушкой, не каждая бы смогла держать многочисленные залы. Именно мама настояла, что Игорь Николаев прослушал её дочь второй раз. Её интересовал именно результат, сделать из дочери звезду, а каким путём не важно.

Она как взрослая женщина понимала и допускала, что Игорь плотно работая с юной девушкой может потерять голову и по уши влюбиться.

У Королевой не было выбора, кроме как создать себе образ наивной девушки, которая не понимала, что может стать причиной распада крепкой семьи. Если бы она рассказала правду, то многие из окружения Николаева заклевали бы Наташу. Она и так ловила на себе осуждающие взгляды Игоря Крутого, Аллы Пугачевой, Льва Лещенко.