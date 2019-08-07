Эрнст погряз в обязательствах и долгах… «Первый канал» на грани закрытия

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Как сообщает издание РБК, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст погряз в обязательствах и долгах.

За 2018 год убыток от федерального канала составил 7 млрд рублей, а это в четыре раза больше, чем за 2017 год. Кроме того, на фоне такого безденежья на канале Эрнст выпросил еще 2, 5 млрд рублей у Министерства финансов для якобы «наполнения телеэфиров». Кроме того, как сообщает в своем Facebook работник «Останкино» АО «Первый канал» не платит своим подрядчикам уже несколько лет. Все проекты, которые делает федеральный канал, в том числе и экранизацию сериалов – не проплачивают подрядчикам. Люди вынуждены работать «за спасибо!». А в это же время сам Константин Эрнст покупает себе новый автомобиль, возит свою молодую жену актрису Софью Эрнст на дорогущий курорт, по слухам покупает яхту и пытается «смыть» свое имя с доски позора со скандалом на шоу «Голос. Дети», когда голосование за дочь Алсу было полностью куплено.

Сейчас опытные критики поговаривают, что с таким убытком, плохими рейтингами и репутацией канал на грани закрытия. Чтобы полностью не обанкротить свой кошелек – Эрнст вынужден закрыть несколько передач, которые, по его мнению, не приносят большого дохода. Под раздачу может попасть: «Модный приговор», «Жить здорово!», «Мужское/Женское», «Давай поженимся!», «Лучше всех!», сообщает канал «Медиакиллер».

А в кулуарах шоу-бизнеса поговаривают, что слишком дорогие ведущие «Первого» не выгодны Эрнсту: они просят много, работают мало и рейтинги не так высоки, скандальности нет, а народу нужны «хлеб и зрелища». В список «лузеров» попадает и Лариса Гузеева, и Юлия Барановская, и Александр Васильев, Надежда Бабкина, Эвелина Хромченко, Елена Малышева и ее врачи, Александр Гордон, и даже Максим Галкин. Стоит напомнить, что федеральный канал финансируется из госбюджета.

Появилась версия, что Константин Эрнст все-таки замешен в махинациях в подтасовке на шоу «Голос. Дети», ведь до скандала певица Алсу и ее супруг, были близким друзьями семьи Эрнст и каждый праздник встречали вместе. Может быть все по старой дружбе или гендиректору не хватает денег, чтобы прокормить семью?