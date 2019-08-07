Из-за имплантов Даши Пынзарь пострадала Ксения Бородина

Сегодня, 03:54

Пользователи затравили телеведущую негативными комментариями.

Экс-участница «Дом-2» спровоцировала пользователей последней публикацией в Instagram. Даша опубликовала снимок, на котором лежит в море.

«Жду оригинальной подписи. «Думаю, все сойдется на груди и что они такие ненатуральные. Все кто так комментируют, наверное, даже волосы не эпилируют, за натуральность же», - написала Пынзарь. Многие пользователи стали писать, что у у Даши все прекрасно и не стоит обращать внимания на завистников. В знак поддержки кумира фанаты стали поливать грязью подружку Даши – Ксению Бородину.

«Вспомните фоты Бородиной до и сейчас, тонкое личико, а было, как у бульдога, нос и все остальное деланное», «У Бородиной лицо перекосило набок от операций», - накинулись пользователи на Бородину в комментариях Пынзарь. Из-за имплантов Даши пострадала лучшая подруга. Хейтеры катком проехались по внешнему виду телеведущей, и как оказалось, многие считают её максимально неестественной.

Даша сделала вид, что не заметила негатива в адрес подруги и не посчитала нужным заступиться за нее. Хотя комментарии о внешности Бородиной появились под публикацией самыми первыми. Если просмотреть другие фотографии Пынзарь, то видно, что она поддерживает связь с пользователями, часто отвечает на негативные комментарии, оправдываясь за свой внешний вид.

В последнее время девушка стала все чаще публиковать провоцирующие посты. Не так давно она завела с мужем страничку на YouTube-канале и активно занимаются ее продвижением. Видимо, у Даши появилась цель любым путем привлечь внимание поклонников и неважно, что страдают твои друзья.