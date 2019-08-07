Зачем мешать пиво с водкой? Последняя пьяная выходка Башарова вводит в ступор пользователей

Сегодня, 03:00

Артист в опухшем виде признался в любви мужчине.

Страдающий от безделья телеведущий привлекает внимание к своей персоне странными видео. Марат поддержал прошедший челлендж с бутылкой. Он ногой замахнулся открыть бутылку, но оказалось, что это шутка. Артист трясущимися руками стал откручивать пробку, в ней лежал скомканный листик с надписью: «Гоша, ты лучше всегда». Артист сильно изменился внешне, что невозможно не заметить, видно, что Марат увлекается алкоголем: у него опухшее лицо, мешки под глазами, трясущиеся руки. Последняя пьяная выходка ввела в ступор пользователей.

Многие не поняли, почему Башаров стал так плохо выглядеть, это не тот телеведущий, которого ни привыкли видеть на телеэкранах. Когда он схватил бутылку, казалось, то Марат начнёт с неё пить, а он признался мужчине в любви. Артист «коряво», но как может пытается напомнить зрителям о своей персоне. Зачем мешать пиво с водкой, а потом устаивать такой цирк в личном профиле? У Марата уже мимика пьющего человека, хоть он и пишет, что пьет дорогие напитки, его внешний вид показывает обратное. Возможно, у него уже не хватает средств на нормальный алкоголь.

Фанаты стали задавать артисту вопросы, почему он так ужасно выглядит и вернётся ли он на телевидение. Видимо, артист уже забил на себя и никогда не вернётся к нормальной жизни. Жена Марата была сдерживающим фактором, ранее он не публиковал подобные видео и не показывался на людях в алкогольном опьянении, ходили слухи, что артист злоупотребляет спиртными напитками, но за руку его никто не ловил. А сегодня он публикует видео в неподобающем виде для известного человека, где в главной роли бутылка. Артист лишился работы, семьи и видимо, его ничто уже не останавливает позориться на людях.

«Марат уже не расстаётся с бутылкой», «С ума сходит человек от одиночества», «Меньше руками махать будет, пусть поймет чего он лишился», - пишут пользователи на странице артиста.