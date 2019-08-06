Беременность. Свадьба. Муж. Барановская настроена изменить свою жизнь

Вчера, 23:00

Аршавин точно в прошлом – у Юлии появилась настоящая любовь.

Уже несколько недель Юлия Барановская вместе с детьми отдыхает за границей. Сначала всей семьей они жили в дикой природе Камбоджи, а сейчас отправились на море. Ее близкий друг и коллега Александр Телесов также устроил себе необычный уик-энд, познакомился с детьми, поэтому сразу был отнесен к числу женихов Юлии. По ее словам, с Александром у них всего лишь дружеские отношения. Тем не менее, недавно выяснилось, что сердце Барановской несвободно. Об этом она рассказала своим поклонникам в Stories в Instagram, которых больше всего заинтересовала личная жизнь.

На вопросы фанатов телеведущая отвечала открыто и искренне. Оказалось, что она влюблена и не против стать законной женой своего избранника, правда его имя до сих пор остается загадкой. Она не против быть беременной четвертый раз, сыграть настоящую свадьбу и обзавестись полноценным мужем. Но, судя по ее словам, ухажер не спешит действовать, хотя она всерьез настроена изменить свою жизнь.

Тему прошлых отношений также не удалось обойти. Она уверила, что забыла Аршавина и больше не ждет его возвращения, ведь любящий человек не стал бы поступать подобным образом. Фанаты с нетерпением ждут, когда Юлия наконец-то представит нового папу своих детей.