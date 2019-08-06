В день смерти Аллы Вербер Блёданс выложила неудачное фото бизнес-леди

Сегодня, 19:07

Неужели ведущая напоследок решила выставить fashion-директора в невыгодном свете?

Эвелина Блёданс выразила свои соболезнования родным и близким скончавшейся Аллы Вербер и в день ее смерти выложила не самое удачное фото бизнес леди. На снимке Алла получилась не очень хорошо: ракурс выбран не очень удачный, да и в целом кадр не самый хороший. Но зато Блёданс выглядит на нем прекрасно. Возможно, Эвелина попросту завидовала колоссальному успеху вице-президента компании Mercury, журналистки, общественного деятеля и fashion-директор ЦУМа, вот и решила напоследок хоть как-то, но выставить в не лучшем свете. Нелестных слов о ней написать не было возможности, зато выложить не лучший снимок не составило большого труда.

Очень многие российские знаменитости, среди которых Филипп Киркоров, Максим Галкин, Ксения Собчак, Алёна Водонаева и многие другие, выражают свои соболезнования и вспоминают добрым словом знаменитую бизнесвумен. Многие из них стараются упомянуть теплые воспоминания и публикуют совместные красочные фотографии с Вербер, отмечая, что ее смерть большая утрата для мира моды.