«Заложник» Гены Букина или как Логинов разрушил карьеру удачной ролью

Сегодня, 18:00

Спустя много лет после окончания сериала актеру не предлагают серьезные проекты.

Актера Виктора Логинова большинство людей знает по роли Гены Букина в популярном ситкоме «Счастливы вместе», хоть он и принимал участие и в других съемках — эта роль стала наиболее яркой и запоминающейся. В одном из интервью Логинов рассказал, что до сих пор его ассоциируют с Букиным и даже приходя на кастинг в какой-либо проект найдутся те, которые скажут, что он — это не совсем то, что требуется для этой роли, потому что планируются съемки серьезного кино, а не юмористического телесериала. «Заложник» Гены Букина признался, что уже давно абстрагировался от этого образа, но другие все еще не в состоянии этого сделать, что совершенно отрицательно отражается на его карьере. Похоже, одной удачной ролью Логинов разрушил свою карьеру, которая с каждым годом все более уходит на спад.

В настоящее время 44-летний Виктор Александрович не сидит без дела: иногда он ведет различные телешоу, играет в театре и снимается в кино. Но все фильмы, в которых он играл уже после окончания сериала «Счастливы вместе» не отличались большой популярностью, либо роль была эпизодической и не приносила актеру известности.