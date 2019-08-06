А волосы везде синие? «Пьяный» Лазарев пытается вернуть окольцованную Ивлееву

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Неприличные намеки певца говорят о более тесных отношениях, чем просто дружба.

На одной из последних фотографии Насти Ивлеевой в Instagram трудно не заметить обручальное кольцо на пальце. Больше года блогерша состоит в отношениях с рэпером Элджеем, поэтому сомнений не возникло. Похоже, молодой человек решился на ответственный шаг и наконец-то сделал предложение.

Под снимком поклонники принялись поздравлять девушку, но один из комментаторов удивил больше всех. Сергей Лазарев написал окольцованной Ивлеевой несколько посланий, одно из которых с весьма неприличным подтекстом. Артист поинтересовался, везде ли синеют волосы после того, как выпьешь рекламируемый газированный напиток.

Обычно Сергей не позволяет себе подобных шуток, а на публике держится сдержанно. Но, видимо, что-то пошло не так. Смелые люди поинтересовались, что он употребил, ведь во время написания комментариев певец мог быть пьяным. С другой стороны, это может быть намек на любовную интрижку с телезвездой. Возможно, таким способом он пытается вернуть Настю или хотя бы обратить на себя ее внимание, ведь у Элджея намерения очень серьезные.

Напомним, Анастасия Ивлеева не скрывает, что в подростковом возрасте была влюблена в своего кумира Сергея Лазарева. Звезды несколько раз пересекались на светских мероприятиях, но тот факт, что они слишком тепло относятся друг к другу, выяснился во время программы AGENTSHOW. Лазарев стал гостем передачи Ивлеевой, постоянно делал комплименты и проявлял знаки внимания. Еще тогда фанаты заподозрили роман, сказав, что Ивлеева правильно выбрала взрослого и самодостаточно мужчину.