А брови нарисовала маркером! Волочкова «пробила дно» после очередной попойки

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Балерина настолько опустилась, что уже не в состоянии за собой следить?

В сторис Волочковой недавно появилась публикация, на которой Анастасия выглядит очень странно, а судя по внешнему виду и заплетающемуся языку, она и не думает завязывать с алкоголем. Постоянные вечеринки, встречи с друзьями, о которых она не забывает сообщать в Instagram, регулярно дают о себе знать. Пара фотографий оказались в сообществе Admin Anshlak, в уж там скандальную балерину вновь не пожалели. «Да, бухает она будь здоров», - написала одна из подписчиц, ведь следы очередной попойки весьма явно можно проследить на лице Анастасии Волочковой.

«Почему ей никто не скажет, какие у нее ужасные брови… расстояние между ними километровое, форма жуть», - вот так Волочкова «пробила дно» после еще одной бурной вечеринки. Недоброжелатели даже уверяли: брови Анастасия нарисовала маркером! Уж очень неопрятно и странно они выглядят.

Вполне возможно, что из-за чрезмерного употребления алкоголя Волочкова просто махнула рукой на свой внешний вид, предпочитая больше времени уделять гедонизму и развлечениям. В сторис у Анастасии очень много видеороликов, на которых она говорит с трудом, а язык едва ли в состоянии произнести нужные слова. Скорее всего, ни один день Волочковой не обходится без спиртных напитков, к которым она уже, судя по всему, крепко пристрастилась.