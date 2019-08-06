«Главное, чтоб тепло было внутри» - Отчаявшаяся Арнтгольц намекнула на алкоголизм

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Неудачи в личной жизни и проблемы с сестрой, вероятно, толкнули Татьяну к спиртному, несмотря на возможную беременность.

В последнее время поклонники знаменитой актрисы Татьяны Артнгольц всерьез волнуются за нее, ведь поводов для этого предостаточно. Так, сперва подозревали беременность звезды от мужчины, который бросил ее, а потом поведение Татьяны с сестрой-близняшкой Ольгой выдало конфликт в семье. Теперь фанаты готовы вновь поднять тревогу, ведь, как подумали некоторые, отчаявшаяся Арнтгольц намекнула на собственный алкоголизм в новом посте в соцсети.

«Ну и пусть на улице холодного, главное, чтоб тепло было внутри», - пишет знаменитость. В комментариях под публикацией тут же отметилась ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева, а поклонники хотели было упрекнуть кумира за то, что она опять не отвечает на их комментарии, но не тут-то было – Татьяна почему-то отвечала всем, причем в довольно раскрепощенной форме. Один из комментаторов решил высказать в шутливой форме свою смелую догадку, что «для обогрева» в нынешнюю студеную летнюю пору Арнтгольц успела выпить чего-то горячительного. Это звучит вполне логично, ведь как раз о «тепле внутри» и писала звезда, да и сама Татьяна не стала опровергать догадку, ответив весьма уклончиво: «Каждый интерпретирует в меру своей испорченности, уважаемый коллектив».