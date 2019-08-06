За отдых с любовником Лобода отдала 20 млн рублей

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Это подтвердило расследование поклонников – певица потратила в Испании крупную сумму, заплатив за себя и своего возлюбленного.

Недавно 36-летняя певица Светлана Лобода побывала в Испании. Там на теплом побережье она не только работала, но и успела отдохнуть. Компанию певице составила 8-летняя дочь Евангелина.

Между тем, в Сеть просочилась информация, что за пару дней пребывания в Испании «суперзвезда» потратила 20 млн рублей. И несмотря на то, что Лобода известна как личность, которая не скупится на свою жизнь, в умы людей закрылась мысль – певица отдыхала в компании с любовником, за что и отдала такую баснословную сумму.

Возможно ли в столь короткие сроки потратить 20 млн рублей? Лобода подтверждает на личном примере, что – да. Напомним, на роды в США певица израсходовала 50 тыс. долларов (за несколько дней в элитной клинике). А по словам продюсера Светланы - Нателлы Крапивиной, на съемки клипа «Парень» был потрачен «годовой бюджет маленькой страны».

Но восьмизначную сумму крайне сложно потратить одной. Поэтому появились подозрения на счет того, что Лобода платила не только за себя, но и за любовника, который составлял ей компанию.

В качестве основного подозреваемого называют Александра Ревву. Ведь он не скрывает своих близких отношений со Светланой. Более того, в это же время шоумен по странному стечению обстоятельств тоже находился в Испании.