Ляйсан Утяшева «убила» волосы ради прибыли Павла Воли

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Волос много, а муж один.

Не так давно Ляйсан Утяшева поразила поклонников новым образом. Из натуральной брюнетки она резко перекрасилась в блондинку, вызвав противоречивые комментарии фанатов. Одни посчитали, что она не зря решилась на эксперимент, но другие уверены, что с таким цветом волос она выглядит слишком неестественной. Похоже, гимнастка пошла на это не просто так, а ради прибыли своего супруга Павла Воли.

Известно, что юморист выпускает собственную линию одежду. Как оказалось, дизайнером коллекции является не он сам. Необычную одежду придумывает Лена Сутормина – стилист телеканала ТНТ. Она часто снимается в рекламных роликах вместе с парой, т.к. внешний вид костюмов – целиком ее заслуга.

После того, как Ляйсан «убила» свои волосы, она стала поразительно похожа на Елену, и их дуэт гармонично смотрится в рекламном ролике. Скорее всего, изменения во внешности были обусловлены коммерческими целями, ведь практически одинаковая внешность женщин привлекает внимание зрителей клипа. Подобные манипуляции с волосами действительно опасны. Чтобы добиться такого цвета, нужно их полностью высветлить. Нередко это приводит к выпадению или к ужасному состоянию.