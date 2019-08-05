Упал ниже плинтуса или как Рыжий из «Иванушек» возвращает в семью неверную жену

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Аполлонов готов простить измены ради продолжения унижений?

Не так давно Андрей Григорьев-Аполлонов сообщил, что сделал с женой паузу в отношениях, после 16 лет совместной жизни. Супруга Мария ушла от него прихватив с собой двоих сыновей. Основной причиной расставания, а как выражается Рыжий из «Иванушек» - перерыва, могло стать «подкаблучное» поведение солиста группы. В сети ходили слухи, что Мария изменяет Аполлонову с баскетболистом Андреем Зубковым, с которым, похоже, она проживает сейчас. Даже несмотря на это, в недавнем интервью, Рыжий из «Иванушек» заявляет, что готов простить измену.

Своими словами Аполлонов доказывает, что он упал ниже плинтуса. Еще одним доказательством, что Андрей возвращает в семью неверную жену является то, что он ее по прежнему любит. В интервью «Иванушка» заявил, что чувства между ними охладели и они решили сделать перерыв, но буквально в следующем предложении, он заявляет, что чувства у него к Марии не остыли, а остаются на прежнем уровне.

С учетом того, что супруга Аполлонова, по слухам, от него гуляет, он продолжает ее любить и готов на все ее капризы, что выставляет его истинным «подкаблучником». Похоже, именно из-за «пресмыкания» «Иванушки», Мария и ушла от него, ведь девушкам не нужна «тряпка», которая не имеет своего мнения.