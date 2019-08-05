Резидент Comedy Club высмеял забытую оплошность Медведева

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Сон на важном мероприятии оказался для Дмитрия Анатольевича чуть ли главным казусом в карьере.

В юмористическом шоу Comedy Club слишком часто стали появляться шутки на политические темы. Нередко героями миниатюр становятся госдеятели, которые попадают в комичные ситуации. Постепенно шутки стали выходить за рамки программы. В частности, Демис Карибидис за несколько минут смог высмеять сразу трех политиков.

На своей странице в Instagram в Stories он решил ответить на вопросы подписчиков. Неудивительно, что сделал он это в шуточной форме. Кроме упоминания Владимира Путина и Владимира Зеленского, Карибидис забытую оплошность Медведева, которая когда-то активно обсуждалась в Сети. Складывается впечатление, что артисты Comedy Club специально ходят по лезвию ножа, постепенно подрывая авторитет действующей власти.

Напомним, на торжественном открытии Олимпийских игр в Сочи 7 февраля 2014 года Дмитрий Медведев уснул. Эти кадры попали на телевидение, поэтому премьер-министр с закрытыми глазами сразу вызывал бурю возмущения.