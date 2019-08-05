Как «пьяная» Варнава – Малиновская похвасталась «алкогольными» выходными

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Одинокая телезвезда, похоже, ищет счастье на дне бутылки.

Пусть Мария Малиновская не имеет многомиллионной аудитории в Instagram, но все равно активно ведет свой блог и делится с поклонниками мыслями. Недавно она похвасталась «алкогольными» выходными, добавив сценку из шоу Comedy Women. На сцене Екатерина Варнава сыграла роль пьяной девицы, которая весело провела уик-энд и пришла на встречу с подругами с бутылкой спиртного. Малиновская отметила, что именно так прошла ее предыдущая пятница.

О жизни Малиновская известно не так много. Она нечасто появляется на телевидении, а в кино снималась последний раз в далеком 2013 году. Между тем, она сама воспитывает малолетнего сына Мирона, которого родила от неизвестного чеченского бизнесмена. Вполне вероятно, что Мария пристрастилась к спиртному из-за нелегкой жизни матери-одиночки, которая до сих пор не может найти достойного мужчину и отца своему ребенку. Зато она часто снимается в рекламных кампаниях, что, похоже, является ее главным заработком.