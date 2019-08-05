Привет, голубой! Настя Ивлеева радикально сменила цвет волос

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Невеста Элджея устала быть блондинкой или просто захотелось экзотики?

Популярная ведущая YouTube-проекта Agent Show Настя Ивлеева в очередной раз доказала, что готова на эксперименты со своей внешностью. После длинных волос девушка отчаянно решилась на короткие, с натурального перекрасилась в блонд, а теперь вообще радикально сменила цвет шевелюры – привет, голубой!

Зачем и почему Ивлеева отреклась от светлых локонов пока остается загадкой. Сама девушка ничего не говорит и только публикует сторис с новыми волосами, чем и удивляет своих подписчиков в социальной сети Instagram.

Интересным остается момент – что же скажет жених Насти на такие изменения в её внешности. Скорее всего рэпер оценит голубые волосы, ведь и его образ нельзя назвать стандартным или тривиальным. Напомним, что рэпер Элждей (настоящее имя Алексей Узенюк) и сам предпочитает носить дреды с выбритыми висками, а фишкой его индивидуальности являются белые линзы. Даже преданные фанаты до сих пор не знают, какого же на самом деле цвета глаза у популярного исполнителя. По этой причине маловероятно, что рэпера испугают голубые волосы его не менее знаменитой избранницы.