«Бутылка с дыркой» помогла или почему участник «Дома-2» танцует в балетной пачке?

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Шоу на грани закрытия, а «богадельня» продолжается.

В сети появилось видео, а вернее промо предстоящей серии «Дома-2», где один из участников в балетной пачке и белых ласинах выписывает пируэты по улице. Шоу никогда не славилось адекватным поведением участников, но в этот раз поступок парня превзошел ожидания. Драки, скандалы по сравнению с балетной пачкой - ничто. Но отсюда всплывает один вопрос, почему Дмитрий Дмитренко так себя ведет, ведь этот поступок напрямую указывает на его странное поведение. Днем ранее на проекте «Дом-2» уже произошло чрезвычайное происшествие, когда в эфир попала «бутылка с дыркой» и навела шумихи среди телезрителей, которые предположили, что участники шоу увлекаются запрещенными препаратами. Не исключено, что такое неадекватное поведение участника шоу может быть связанно с подобным изделием, которое помогло открыть «скрытые таланты» в мужчине.

Ранее из-за инцидента с «дырявой бутылкой» шоу стало находиться на гране закрытия, ведь люди подняли настоящий шквал негатива в адрес руководителей шоу и досталось даже ведущим. Однако, если и в этом случае танцующий Дмитриенко в балетной пачке, был под воздействием «странной конструкции», то число протестующих может увеличится в несколько раз, а соответственно хватит подписей, чтобы закрыть «богадельню» раз и навсегда.