А у вас губа сдулась! Кудрявцева опозорилась перекосившимся ртом

Сегодня, 14:16

Лицо ведущей подпортили неудачные уколы «красоты»?

Лера Кудрявцева показала в Instagram Stories видео с Парижа, где сейчас отдыхает. Внимание может привлечь часть, на которой она что-то рассказывает, демонстрируя себя вблизи. Нетрудно заметить ассиметричность на ее лице: с одной стороны нижняя губа выглядит меньше по объему, чем с другой.

Судя по всему, сейчас ведущая шоу «Секрет на миллион» страдает из-за прошлых попыток изменить внешность. Видимо, до этого она перестаралась с увеличением формы губ, в результате чего и поплатилась перекосившимся ртом. При просмотре видео на ум приходит фраза из фильма «Бриллиантовая рука»: «У вас ус отклеился!», только Кудрявцевой так и хочется сказать: а у вас губа сдулась!

Этой весной Лере исполнилось 48 лет, а вот ее мужу всего 31 год. Кроме того, по долгу профессии ей постоянно приходится быть на виду у всех. Понятно, почему она старается сохранить молодость как можно на долгий период и всячески ухаживает за собой, в том числе, судя по всему, не пренебрегая походами к специалисту инъекционной косметологии.

Скорее всего, в этот раз Кудрявцева просто не смогла посетить его, чтобы провести стандартную процедуру, так как находилась не в России. Но за это она и поплатилась, когда перед всеми подписчиками в Instagram опозорилась «сдувшейся» губой.