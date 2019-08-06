Планирует сбежать из ЗАГСа или зачем Шевцова пригласила на свадьбу Гуфа?

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Во всех скандальных историях бывшей участницы «Дома-2» замешан рэпер. Теперь и в свадьбе фигурирует его имя. Чего же ждать в день бракосочетания?

Яна Шевцова получила свою популярность благодаря тому, что имела близкие отношения с рэпером Гуфом (псевдоним Алексея Долматова). Как выяснилось позже, артист с ней встречался в то время, когда находился в паре с Кети Топурией, что придало новости еще больше остроты.

Сама Яна даже заявляла о том, что была беременная от Гуфа, но сделала аборт после того, как рэпер не проявил восторга, узнав о том, что скоро вновь станет отцом.

В конце концов, роман между Алексеем и Яной ни к чему серьезному так и не привел. А на днях девушка объявила, что выходит замуж за некоего бизнесмена по имени Виктор. Мужчина финансово обеспечен, и его не смущает прошлое возлюбленной.

Новость заинтересовала пользователей Сети, которые принялись ее активно обсуждать. На вопрос о том, дал ли Гуф добро на бракосочетание, Шевцова ответила лично и неожиданно: «Он будет гостем, приглашение принял».

Как известно, когда имена этих личностей звучат вместе, то речь идет о скандале. Ни одна новость о Яне не обходится без связи с Гуфом. Вот и сейчас, упоминание Шевцовой о рэпере вызывает много вопросов. И главный из них: зачем бывшая участница «Дома-2» пригласила экс-любовника на свадьбу?

Наиболее очевидной версией представляется сценарий со сбежавшей невестой. Спланированный побег из ЗАГСа точно привлечет к себе внимание общественности, а значит – популярность забытой Шевцовой снова возрастет. При самом благоприятном развитии событий ее снова позовут в рейтинговые ТВ-программы, чтобы поведать очередную историю о запутанной любви, или даже вернут на «Дом-2» с одураченным женихом. Ведь для этого даже есть подходящее шоу – «Спаси свою любовь».