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Макс улетел с супругой на острова, по всей видимости, сделал он это исключительно ради сохранения брака.

Более 20 лет совместной жизни супругов оказались под угрозой в тот момент, когда бывшая участница группы SEREBRO рассказала о романе продюсера с Ольгой Серябкиной.

Композитору и раньше приписывали романы с подопечными, но этот случай едва не перечеркнул многолетний брак Максима и Натальи. Женщина всерьез задумывалась о разводе, о чем говорили приближенные к семье люди. Сам Фадеев до последнего игнорировал все слухи и разговоры, оправдываясь тем, что он семейный человек.

И вот, Фадеев после скандала с Темниковой и Серябкиной впервые показал жену в своем Instagram. На фото супруга Макса сидит на самодельных качелях, отвернувшись от камеры. Чувствуется, что скандал серьезно повлиял на отношения супругов, а Наталья не может доверять мужу, как прежде.

Вероятно, что Фадеев решил отвести жену в жаркие страны, чтобы хоть как то «сгладить углы» в отношениях с возлюбленной.

Стоит заметить, что даже не обращая внимания на то, сколько «грязи» вылилось на Макса во время скандала, он всячески пытался отгородить супругу от нападок хейтеров. Судя по всему, для Фадеева семья остается на первом месте, несмотря ни на что.

А месяц назад стало известно, что Фадеев подарил Ольге группу SEREBRO, что явно не понравилось его супруге. В своих сторис Макс заявил, что теперь Оля полноправный продюсер.