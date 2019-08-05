Брежнева спивается из-за измен Меладзе с солисткой «ВИА Гра»?

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«Блондинка-любовница» Константина и проблемы со спиртным могут «добить» Веру и из звезды мирового класса она превратится в алкоголичку со стажем.

Популярная певица и успешный продюсер – разве может семья Брежневой и Меладзе не привлекать к себе внимание? Учитывая то, насколько долго паре удавалось скрывать свои отношения, сейчас они оба находятся под прицелом фотокамер и простых обывателей.

И вроде Вера и Константин должны быть счастливы в браке, ведь они получили то, к чему так долго стремились. Но нет, последнее время отношения супругов становятся все хуже. Они практически перестали появляться вместе, выходя в свет исключительно по рабочим моментам, а сама Брежнева все чаще отдыхает в компании подруг и огромного количества алкоголя, судя по всему, певица буквально спивается, в то время как ее благоверного то и дело замечают в компании очаровательной блондинки.

Безоблачная семейная жизнь, о которой так мечтала Вера - испарилась как мираж. Получается, сейчас певица «пожинает плоды» своих трудов. Она разрушила семью Меладзе и вышла за него замуж, понадеявшись на чужом горе построить свое счастье. Но сейчас, семья самой Веры буквально «трещит по швам».

И кто же этому способствует? Очередная блондинка в жизни Константина. Да, ей может оказаться кто угодно, ведь в окружении Меладзе полно девушек, но главной виновницей несчастья Веры считают именно солистку, занявшую место Брежневой в «ВИА Гра».

Эрика Герцег. И Меладзе можно понять, девушка имеет поразительное сходство с Брежневой в молодости. Светлая кожа, выразительные глаза и аристократичные черты лица, к тому же блондинка – что идеально подходит под описание девушки, с которой, по словам очевидцев, неоднократно замечали Константина.

В подтверждение тому, что Вера уже уличила мужа в изменах, можно привести то, что певица полностью стерла со своей страницы все, что напоминало о существовании мужа в ее жизни. Она удалила все фото и посты, посвященные супругу и даже фото его детей. А на расспросы подписчиков ответила коротко: «скрыла от чужих глаз». Что весьма неправдоподобно и более чем очевидно, что этот поступок был лишь приступом гнева и ревности.

Вера практически перестала улыбаться, а по ее поведению заметно, что стены дома скрывают не один скандал с мужем, не только из-за ревности исполнительницы, но и из-за того, что она стала хуже работать и все чаще прикладываться к бутылке, что неудивительно в сложившейся ситуации.

Исходя из этого, можно предположить, что семья Меладзе и Брежневой находится на грани развода, а Вера еще просто не определилась, опустить ли ей руки или бороться за супруга, которого она с таким трудом увела из семьи.