Бузову в «игнор» или почему Орлова и Бородина «бросили» Олю на концерте?

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Холодную «войну» коллеги певицы затеяли давно и она, судя по всему, только набирает обороты.

Дженифер Лопес, как оказалось, одна из любимых исполнительниц телеведущих «Дом-2». Разумеется, как только певица посетила Москву, Ольга Бузова, Ксения Бородина и Ольга Орлова поспешили купить билеты на концерт своего кумира. Все трое были просто в восторге от представления, вот только Ольга Бузова наслаждалась концертом в гордом одиночестве, пока ее коллеги по телешоу развлекались, пели песни и веселились от души.

Так почему же Орлова и Бородина «бросили» Олю на концерте? Более, чем очевидно, что сделали это Орлова и Бородина намеренно. На протяжении последних лет становится все более заметно, насколько Ксения и Ольга терпеть не могут коллегу-певицу. И это «просвечивается» не только в рамках телешоу, но и в обычной жизни.

Коллеги не общаются между собой, не оставляют комментарии под постами друг друга в социальных сетях и вообще стараются не пересекаться за пределами «рабочих» кругов.

Даже сейчас, находясь на территории одного и того же концерта, Ольга и Ксения умудрились игнорировать Бузову до последнего, хотя они наверняка знали, что Оля непременно посетит столь знаменательное событие.

И несмотря на то, что телеведущие все как один говорят о том, что разногласий или конфликтов между ними не возникало, фолловеры шоу уверены, что их «горячо любимую» Олю нагло подсиживают и при любом удобном случае вставляют «палки в колеса».