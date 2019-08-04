Жила была Верочка... Брежнева «похвасталась» строчками своей песни на надгробии

Сегодня, 23:00

«Любовь спасёт мир...» – кошмарное послание увидела певица.

Эффектная блондинка Вера Брежнева, преимущественно, оптимистично смотрит на все жизненные перипетии и невзгоды. Может быть, именно это вдохновляет фанатов звезды на добрые поступки, ведь все знают, что «любовь спасёт мир». Однако, как оказалось, не все радужно подпевали звезде в её знаменитой песне: для кого-то эти слова имеют совершенно другой смысл. Прогуливаясь по кладбищу в поисках могилы своего отца в Киеве, Вера Брежнева не только просматривает надгробия, но и читает, что там запечатлено. Не упустив возможности рассказать об этом, звезда «похвасталась» строчками своей песни на одном из могильных надгробий.

«На днях я была в Киеве и поехала проведать папу…По дороге к его месту с каждым годом становится всё больше подобных каменных плит…Иногда я посматривая на имена, фамилии, даты и надписи на них. И тут я остановилась как вкопанная…на одной из плит было написано: Любовь спасёт мир…», – поделилась в Сети Брежнева.

Жила была Брежнева и даже не подозревала, что строчки из её песен пишут на могилах. Кошмарный случай: не удивительно, что Вера до сих пор находится под сильным впечатлением. Хоть звезда была не сильно напугана, скорее, шокирована, она заметила, что в этом надгробии есть смысл, ведь «пока нас любят – мы вечны».