«Развели» на 60 тысяч – В Сети массово жалуются на аферы Мэрилин Керро

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Десятки недовольных клиентов уверены, что выбросили деньги на ветер.

После многократного участия в «Битве экстрасенсов» Мэрилин Керро продолжила увлекаться магией и предсказаниями. Но трудно сказать, насколько экстрасенс помогает людям, ведь в Сети массово жалуются на ее дорогостоящие аферы. Некоторым она «помогает» дистанционно, проводит диагностику по фотографии, а другие же приходят к ней на личный прием. Суммы за ее услуги совершенно разные – некоторые пожаловались, что из «развели» на 60 тысяч, другие невольные пользователи не успели заплатить большие деньги.

По словам людей, экстрасенс берет деньги за услуги, но ответа от нее никто не получает. Диагностика по фотографии стоит около 2500-3000 рублей, и люди со всей России и не только отправляют их на банковскую карту. После этого они либо попадают в черный список, либо получают письмо с бессмысленной информацией. Десятки негативных отзывов заставляют усомниться в том, что Керро действительно обладает магическими способностями.

Стоит отметить, Мэрилин не так давно сделала заявление, что не зарегистрирована в Instagram. После родов она не занимается экстрасенсорикой, поэтому все услуги, на которые ведутся люди, дело рук мошенников. Социальная сеть не блокирует аккаунт, хотя она несколько раз пыталась это сделать. Похоже, ее громким именем пользуются аферисты, которые наживаются на доверчивых людях.