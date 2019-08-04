Петя «гуляет» - Заворотнюк страдает: Актриса находится на грани развода?

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Муж постоянно в разъездах, Анастасия редко бывает на публике - погрязла в депрессии?

Больше полугода назад 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк родила дочь Милу от фигуриста Петра Чернышова. С тех пор она практически полностью исчезла с радаров шоу-бизнеса. Забросила социальные сети, перестала выходить в свет и полностью посвятила себя семье. Но от проблем на личном фронте, видимо, это не спасло. Неужели актриса находится на грани развода?

Востребованный муж занят работой. Ездит на гастроли и выступает в тандеме с грациозной Татьяной Навкой, что, не может не расстраивать актрису. К тому же поговаривают, что Чернышову так и не удалось наладить доверительные отношения со старшими детьми Анастасии. А когда они разъехались учиться, фигурист и вовсе потерял к ним всякий интерес.

О том, что в семье проблемы свидетельствует и пост в соцсетях Заворотнюк.

«Петя, мы с Милочкой тебя очень любим и ждём дома!!!» - обратилась она к супругу через Instagram.

Казалось бы, послание адресовано мужу - значит у них все хорошо. Но загвоздка в том, что собственного аккаута у Чернышова нет. Прочитать признание он не сможет. Этой репликой актриса, вероятно, хотела выразить, как ей не хватает вечно отсутствующего супруга, ведь пока Петя «гуляет» - Настя страдает.