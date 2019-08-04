Самооценка на нуле или почему Тодоренко готова «сбежать» от карьеры ведущей

Сегодня, 20:00

Посмотрев, как работают настоящие профессионалы, звезда усомнилась в своих способностях.

Мамочка маленького Майкла и верная жена Регина Тодоренко за последние два дня совсем расклеилась. Дело даже не в болезни, которая одолела звезду, а во внутреннем настрое на успех. До этого звезда никогда не падала духом, но, видимо, ситуация в семье и отсутствие полноценной работы из-за декрета совсем довело молодую и перспективную звезду. Судя по всему, Тодоренко сейчас готова «сбежать» от карьеры ведущей, совсем не задумываясь о поддержании бюджета семьи.

После просмотра интервью Юлии Меньшовой, Регина поспешила записать сториз, где не только поделилась своими впечатлениями, но и выговорилась об отсутствии у себя таких же профессиональных качеств, как у Юлии.

«Сказать, что впечатлилась, ничего не сказать… Я в восторге от её речи! Её речь, она льётся как горная река. Мне даже немного стыдно называть себя телеведущей: мне до неё очень далеко», — отметила в социальных сетях звезда.

Невооруженным взглядом видно, что самооценка у Регина на нуле, и, скорее всего, дело тут не в сравнении с Меньшовой, а в отсутствии достойной поддержки дома. Почему же Тодоренко не поддерживает ее муж Влад Топалов? Неужели певец не готов помочь супруге, которая сейчас готова бросить свою карьеру? Судя по всему, Регина так сильно разочаровалась в себе, что «побег» с телевидения кажется ей единственным вариантом для спасения внутреннего равновесия.