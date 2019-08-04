«Престарелый и облезший кролик» – Лена Миро высмеяла желание Цекало снова стать отцом

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Блогер считает, что девушка артиста стремиться забеременеть из корыстных целей. 58-летний Александр Цекало и его молодая возлюбленная

Дарина Эрвин готовятся стать родителями. Об этом массово сообщают российские СМИ. Дело в том, что пару заметили у элитного лечебного комплекса «Лапина», где знаменитости предпочитают рожать своих наследников. И если данная новость только порадовала фанатов Цекало, популярная журналистка Лена Миро высмеяла желание Александра снова стать отцом. По мнению интернет-блогера, ненормально, когда 58-летний мужчина создает семью с девушкой, которая на 20 лет младше его.

«У меня к горлу подступает рвотный комок…Пара, состоящая из престарелого и облезшего кролика и фертильной кочевницы», - написала в своем микроблоге в LiveJournal Миро.

Более того, Миро считает, что мотивы Дарины просты – девушка якобы хочет поскорее родить от Цекало, чтобы после его ухода в мир иной завладеть многомиллионным состоянием. «Главное, не тянуть и истощить старичка быстренько до смерти, чтобы остаться ещё молодой вдовой, полной жизни», - пишет блогер все в том же LiveJournal .