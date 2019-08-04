Женился на Джулии, а проснулся с Томасом или почему от Ванг сбежал муж?

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Делить постель с мужчиной сможет не каждый. Похоже, супруг экстрасенса не смог смириться с ее выбором.

О личной жизни Джулии Ванг мало что известно, ведь победительница «Битвы экстрасенсов» — достаточно скрытная и загадочная натура. Складывается впечатление, что в ее жизни нет места любовным романам или мужчинам, но несколько раз Ванг все-таки вспоминала о муже. После шокирующего признания Джулия сообщила фанатам, что ее супруг поддерживает ее и даже смеется, когда внешний вид Томас привлекает внимание других женщин. В Сети нет информации об официальном браке Ванг, поэтому мужем она могла называть просто своего сожителя.

Первые месяцы после признания Джулия-Томас публиковала счастливые посты в Instagram, но уже несколько месяцев о загадочном муже ничего не слышно. Теперь в ее микроблоге часто появляются записи о творчестве или грустные авторские стихотворения. «Вера ушла. Надежда мертва. Любовь …в стагнации», — слова Джулии подтверждают, что ее личная жизнь за это время сильно изменилась. Неужели муж все-таки сбежал?

Кроме того, недавно Ванг рассказала о двух составляющих счастливого утра — кофе и интим. «Второй составляющей идеального утра не случилось», — буквально в каждом посте она затрагивает тему любовных отношений. Судя по тому, что она добавляет фотографии пар, то вполне вероятно, что она действительно хотела бы любви с мужчиной, но судьба распорядилась по-другому.

В последнем посте Джулия дала понять, какая причина может скрываться за ее поведением. По словам экстрасенса, женщины сами порой выбирают «неправильных» мужчин, которые потом им портят жизнь. Ее бывший мужчина мог не принять ее выбор или просто пользоваться ее популярностью. Но после того как понял, что женился на Джулии, а проснулся с Томасом, желание продолжать отношения исчезло.

Что делать одинокой Джулии, неизвестно. По всей видимости, ей бы хотелось отношений с мужчинами, но с нынешним внешним видом ей будет трудно это сделать. А к женщинам она не испытывает никаких чувств — ухаживания со стороны слабого пола не приносят ей счастья.

Стоит отметить, что личная жизнь Джулии всегда приносила ей разочарование. В далеком 2005 году у нее был опыт серьезных отношений, но они продлились недолго. Мужчина попросту сбежал, ведь оказался гомосексуалистом.