Экс-звезда «Дома-2» Меньщиков подался в политику и сравнил людей с «раковой опухолью»

Сегодня, 15:00

Карьеры ведущего мероприятий Степану стало мало - пришла пора «спасать» страну.

Пока Алена Водонаева отдыхала в Лос-Анджелесе и публично восхваляла жизнь в США, ее первый медийный любовник, экс-звезда «Дома 2» Степан Меньшиков подался в политику. На вопросы подписчиков зачем ему это нужно Степан признался - хочет спасать планету от мусора и грязи. А заодно, похоже, и от людей, которых сравнил с «раковой опухолью» и «биомассой».

До этого Меньшиков строил карьеру ведущего мероприятий: развлекал народ, шутил, смеялся, и вдруг, решил серьезно заняться вопросами экологии и стать политическим деятелем. Интересно, о вечном 42-летний шоумен задумался после рождения двоих детей или банально нашел верный способ обогатиться?

Надо признать, в своем Instagram Степан часто призывает подписчиков бороться за окружающую среду и спасать тем самым страну. Но если учесть богатые актерский способности Меньшикова, которые он так умело использовал на теле-стройке, будущему политику придется приложить максимум усилий, чтобы люди ему поверили. Ведь что-что, а находить нужные слова, для получения собственной выгоды, Степан точно умеет.