Плевок в самую душу! Ларису Долину унизила родная дочь

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Ангелина, похоже, не воспринимает маму как певицу.

Некоторое время назад на официальных сайтах народной артистки Ларисы Долиной появились афиши ее юбилейного концерта, намеченного на октябрь 2020 года. Прорекламировала мероприятие на своей странице и наследница артистки Ангелина Миончинская, однако сделала это как бы нехотя. Лина пожалела теплых слов для звездной мамы, оставив в своем аккаунте лишь копию афиши. При этом в подписи Ангелина даже не упомянула о родительнице, о ее таланте, ее творческих достижениях. Зато выразила восхищение другими артистами, которые будут принимать участие в концерте. «Башмет и Бутман на одной сцене... ох как я ждуууууу», - написала наследница Долиной.

Ангелина поступила неуважительно по отношению к матери. Родная дочь попросту унизила Долину, продемонстрировав безразличие к ней как к певице. Стоит отметить, что исполнительница уже давно утратила свою популярность. Об этом говорит и реклама юбилейного концерта, который уже начали пиарить, хотя мероприятие состоится еще не скоро – 31 октября 2020 года.

Сама Долина не ведет Instagram-аккаунт, практически не появляется на публике, в шоу редко принимает участие, поэтому ей остается надеяться на родных и коллег, которые смогут сделать хорошую рекламу ее предстоящего концерта. Однако дочь, похоже, решила сильно не перетруждаться. Реклама Ангелины юбилейного концерта матери – как плевок в душу. Возможно, Лина поймет свою ошибку и ближе к мероприятию сделает более эффектную рекламу концерта родной мамы.