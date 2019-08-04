Караоке до 6-и утра и алкоголь или как Саша Черно готовится стать матерью

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«Тусовочная» жизнь участницы телепроекта «Дом-2» никуда не ушла, хотя та в каждом посте «плачется» по поводу неудачных попыток завести ребенка.

4-го июля Черно вместе со многими участниками телестройки провела ночь в караоке-баре. Молодые люди тусовались до утра, на столе было море алкоголя. Атмосфера заведения располагала к танцам, и девушка активно поддавалась этому, зажигая на сцене вместе с Мариной Африкантовой.

Как известно, Саша уже долгое время готовится к беременности, пытаясь зачать ребенка вместе с мужем Иосифом. В своем Instagram Черно постоянно «слезливо» рассказывает о неудачных попытках завести ребенка. Но что же должна делать молодая девушка, которая скорее хочет опробовать на себе счастье материнства? Уж точно не «заливаться» алкоголем в караоке до 6-ти утра. Интересно, как к ее тусовкам относится Оганесян?

Скорее всего, Черно просто устала от проекта, неудачных попыток своего похудения и нападок аудитории. Участница телешоу просто решила расслабиться и, возможно, «залить» печаль в алкоголе. Тем не менее, фолловеры девушки советуют ей «завязать» с такими вечеринками, если в скором времени Черно готовится стать матерью. Или же ей еще долго придется писать «плаксивые» посты в Instagram.