Болезнь Губина или почему у Сергея Лазарева перекосились и посинели губы?

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В последнее время внешность певца заметно изменилась, обеспокоив поклонников.

Постоянные выступления, переутомление, нарушение режима сна – частые спутники знаменитостей. Из-за подобного ритма жизни у звезд нередко возникают различные болезни. Так, сейчас Сергей Лазарев напугал фанатов перекошенными и посиневшими губами.

В Stories певца с легкостью можно проследить за мимикой певца и невооруженным взглядом увидеть, что во время разговора у него двигается лишь одна сторона рта, когда вторая остается обездвиженной и посиневшей. Да и вообще внешний вид Сергея стал иным. Кажется, он поправился, а на лице так и читается усталость. Похоже, Лазарев испытает серьезные проблемы со здоровьем. Поклонники посчитали, что Сергей заболел прозопалгией лица как и певец Андрей Губин. Стоит отметить, что данное заболевание нередко возникает из-за переутомления или психоэмоционального дискомфорта. Поэтому, если Лазарев заболел данным заболеванием, это вполне объяснимо.

Как известно, именно из-за прозопалгии Андрей Губин ушел со сцены. Не исключено, что так же придется поступить и Сергею. Впрочем, вероятно, если Лазареву диагностировали прозопалгию, он сразу же начал лечение, и в скором времени поправит свое состояние.