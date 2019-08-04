Татьяна Ларина из «Битвы экстрасенсов» после развода лишилась магических способностей

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Об этом сообщил ее клиент, оставшийся в ярости после сеанса. Девушка не сказала ничего, взяв за консультацию полную сумму в 50 000 рублей.

Финалистка 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» на «ТНТ» ведет открытую публичную жизнь. Ларина снялась уже в нескольких проектах на канале «ТВ3» и также продолжает принимать людей на частных приемах. Об одном из таких поделилась клиентка.

Девушка сообщила, что на личной консультации стоимостью 50 тыс. рублей она получила ровным счетом ничего. Никакой информации, которую хотела услышать клиентка, ей не предоставили. Как рассказала сама Татьяна Ларина, такое случается в ее жизни. После скандального развода с Далецким женщина частично лишилась магических способностей. Тем не менее, оплаченную сумму клиентке никто не вернул.

Судя по всему, нашумевший развод и публичные разборки на федеральных каналах заметно подпортили Лариной нервы. Женщина крайне эмоционально воспринимала предательство мужа и его бесконечную ложь. Похоже, что именно из-за этого срыва экстрасенс больше не в силах помогать людям, рассказывая им будущее и прошлое.