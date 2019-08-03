На барабане сектор «любовница» - Якубович разрушил семью интрижкой с молодухой?

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Звезда «Поля чудес» разъехался с семьей и занялся своим внешним видом и здоровьем.

Леонид Якубович никогда не был верным супругом. Став популярным, он научился предавать. Несколько лет ведущий обманывал вторую супругу Галину, и после 23 лет брака променял ее на молодую сотрудницу телеканала «ВИД» Марину Видо, которая на 18 лет его младше.

Третья жена подарила Леониду дочь Варвару, осела дома и посвятила себя известному супругу, однако преданность женщины не удержала Якубовича, ведь похоже, на его барабане судьбы вновь выпал сектор «любовница».

Недавно Видо рассказала о проблемах в браке. По словам женщины, она с дочкой переехала в Подмосковный особняк, а Якубович остался жить в Москве. Раздельное проживание звездные супруги оправдывают пробками и работай, однако создается впечатление, что Якубович вновь разрушил семью интрижкой с молодухой. Ведущий периодически навещает супруги и дочь, однако не стремится проводить с ними время – также звезда вел себя во втором браке, когда жил на два дома с женой и любовницей.

Леонид начал много внимания уделять своему внешнему виду, избавился от своей главной проблемы – лишнего веса, выглядит молодо и свежо несмотря на 75-летие. По словам звезды «Поля чудес», он изнурял себя тяжелыми тренировками в спортзале, увлекся теннисом и соблюдал диету, не щадил себя и не завершал занятия, пока весь не промокнет от пота.

«У меня зашкаливал сахар, я еле дышал», - признался Леонид, однако результат того стоил – минус 30 кг и стройное, подтянутое тело стали наградой за тяжелый труд над собой.

Якубович отметил, что бросить вызов ожирению его заставила любимая женщина, которой может быть новая возлюбленная. Марина Видо предала огласке семейные проблемы, что свидетельствует о серьезном накале в отношениях. Не исключено, что вскоре Якубович вновь тайно подаст на развод и свяжет свою жизнь с новой возлюбленной.