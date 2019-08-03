Криду назло: Дарья Клюкина выходит замуж за топ-менеджера ТНТ

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Егор придет в ярость от скорого замужества Дарьи.

Бывшая участница шоу «Холостяк» поведала своим подписчикам о тонкостях при выборе свадебного платья. Девушка рассказала, что для того, чтобы выбрать подходящую модель, ей пришлось перемерить 10 разных платьев. Инсайдеры в комментариях сообщают, что избранником Дарьи стал Владимир Чопов, занимающий должность топ-менеджера на ТНТ.

Как известно, Клюкина была участницей шоу «Холостяк» на ТНТ, в рамках которого она боролась за сердце Егора Крида. В результате, именно ей певец отдал свое предпочтение. Поклонники пристально следили за развитием их отношений, ожидая, что в скором времени Крид сделает Дарье предложение, но их отношения не заладились.

Вполне возможно, что этот показушный пост она опубликовала Криду назло, сообщив, что готовится к свадьбе. Дарья в своей публикации подчеркнула, что впервые примеряла свадебное платье еще год назад в Лондоне: не исключено, что молодая особа уже тогда состояла в отношениях со своим возлюбленным, а теперь выходит за него замуж.

После своего участия в «Холостяке» Дарья Клюкина обзавелась весьма большой аудиторией в социальных сетях, а ее жизнь отныне интересует многих поклонников Крида. Вероятно, девушка просто использовала Егора для того, чтобы прославиться, а когда достигла своего, он стал ей попросту не нужен.