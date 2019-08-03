Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова критически похудела из-за пьяных загулов мужа?

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Актриса больше не может скрывать свою худобу, чем не на шутку напугала поклонников.

Недавно 27-летняя актриса Дарья Мельникова открыла для себя мир подводного моделинга. Знаменитость в мини-платье позировала под водой, а в социальной сети Instagram показала результаты подобной необычной фотосессии. Все бы да ничего, но подписчики Дарьи испугались за здоровье актрисы, которая в последнее время критически похудела. Невооруженным глазом заметны впалые щеки, худые руки и ноги, а также необычно тонкую талию знаменитости. Сама звезда «Папиных дочек» не комментирует «новую» внешность, чем и провоцирует различные слухи в Сети. Некоторые фанаты посчитали, что Мельникова могла похудеть на нервной почве, ведь ранее СМИ неоднократно говорили о пьяных загулах мужа актрисы Артура Смольянинова.

И на самом деле, поводов понервничать у Дарьи хватает. В её семье уже пару лет царит недопонимание с супругом, который ранее появился на «Кинотавре» в Сочи без жены, чем и подогрел слухи о скором разводе. Далее на премьеру фильма «Жизнь впереди» Смольянинов также не посчитал нужным приглашать жену, а недавно пару и вовсе поклонники увидели без обручальных колец.

Также не раз ходили слухи, что Артур снова начал увлекать крепкими напитками, из-за которых разрушился его первый брак с актрисой Катей Директоренко. Однако сам актер обещал Мельниковой «завязать» с алкоголем ради общих двоих сыновей. Не исключено, что если Смольянинов опять взялся за старое, то это могло вывести из равновесия Мельникову, которая из-за горе-мужа могла начать терять вес.