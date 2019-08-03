Ложь Шишковой о малыше Решетовой выдал подарок Симоны

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Одежда для малыша разоблачила пол ребенка.

Анастасия Решетова похвасталась подарками для малыша из новой коллекции популярного бренда одежды, дизайн которой разработали при участии мамы Тимати Симоны. Среди вещей были очаровательные боди, футболки и костюмчики черного цвета, белая маечка и розовые носочки для малыша. Даже несмотря на цвет, вещи явно предназначены для девочки, из чего следует, что Настя подарит Тимати вторую дочку.

Подарок Симоны для будущей внучки выдал ложь Алёны Шишковой о малыше Насти Решетовой, ведь экс-супруга Тимати публично заявила, что у Алисы появится братик, которого малышка уже приняла и с нетерпением ждет. С какой целью она выдала главный секрет пары не имеет значения, ведь судя по одежде для ребенка ее слова оказались далеки от истины. К тому же, несмотря на заявление модели, Решетова упорно призывает поклонников не верить словам постороннего человека, намекая на рождение девочки. Показав подарки от будущей бабушки, возлюбленная Тимати вновь подтвердила скорое рождение дочки.

Поклонники пары также считают, что Решетова вынашивает девочку. Основываясь на форме животика, сроках вынашивания, поведении Насти и ее рассказах большинство фанатов склонны думать, что за сыном Тимати придется идти в следующий раз.