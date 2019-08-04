«Ошуительное Хоу» Харламова и Батрутдинова закроют, если уйдет монтажер

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Туалетный юмор надоел зрителям, шоу существует только за счет психоделических вставок.

Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов, запустившие канал «Ошуительное Хоу» на YouTube, рискуют потерпеть фиаско. Дело в том, что непристойные шутки и мат через каждое слово не кажутся зрителю хорошим юмором. Вследствие такого подхода к работе, в скором времени после запуска шоу, начали появляться негативные комментарии.

Формат шоу представляет из себя двух ведущих, а именно Гарика и Батруху и приглашенного гостя, сидящих перед камерой в полной темноте и обыгрывающих юмористический сценарий. По мнению подписчиков, главной и, пожалуй, единственной «изюминкой» канала является работа монтажера, который с каждым разом превосходит сам себя.

Примерно с седьмого эпизода, под роликами начали появляться однотипные комментарии, говорящие сами за себя.

«Наверно, я устарел, но я не понял ничего, что было сказано... Это были шутки?», «Чет вы мужики скатываться начали. Это печально, заставщик как всегда лучший!», «Заставка огонь, монтажёр кудесник. Сам выпуск короткий, съемка была в марте, а залили сейчас. Шутки не все зашли».

Очевидно, что зрители далеко не в восторге от работы комиков. Монтаж – это единственное, что вытаскивает шоу и позволяет ему держаться на плаву. И, вероятно, если неизвестный монтажер уйдет, а звезды Comedy Club останутся один на один с подписчиками, шоу придется закрыть, так как спроса на него не будет.