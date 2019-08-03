«Ксюша, вы дудите?»: Подписчики высмеяли Бородину в сети

Сегодня, 11:00

За это они рискуют быть обматеренными агрессивной ведущей.

Недавно, Ксения Бородина решила похвастаться анимацией со своим изображением, однако вместо комплиментов, ведущую «Дом-2» высмеяли в сети. На первый взгляд красивая картинка: нарисованная Ксюша сидит на велосипеде, а подол её короткого платья колышется от ветра. Или не от ветра?

Хейтеры не смогли сдержать первые эмоции и написали издевательские комментарии: «Странно, что колышется только подол платья сзади , словно она газует», «Красотка, но как будто подпукивает», «платье странно колышется», «Ксюша, вы там дудите что ли?». Пользователи сети считают, что Бородина вряд ли поймёт сетевой юмор и в очередной раз, обматерит своих обидчиков. Для вспыльчивой ведущей это обычное дело, она не любит, когда ей перечат, и начинает «раскидывать по понятиям».

Почему Ксюша, так резко реагирует на замечания? Хейтеры связывают с неудовлетворенностью в личной жизни. Поэтому, «умничать» на странице Бородиной себе дороже.

«Слышь, ты! Тупая овца!», «Идиотка тупая», - это самые безобидные обращения ведущей «Дом-2» к своим подписчикам. Так, что держитесь «юмористы»! Вечером, Вас ожидает серьёзный разговор в stories про чувство юмора и его пределы.