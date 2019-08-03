Один мужик – хорошо, а три – лучше: Нинидзе мечется в поисках лучшего отца для ребенка

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Актриса никак не определится, вернуться ей к Плетневу или остаться с Виторганом.

Дочь известной грузинской актрисы Ии Нинидзе Нино Нинидзе в последнее время мечется в поисках лучшего отца для своего ребенка. Маленький Саша является сыном актера Кирилла Плетнева, с которым Нино сыграла свадьбу. Уже в 2019 году пара объявила о разводе, а Нинидзе начала устраивать личную жизнь с экс-мужем Ксении Собчак.

Однако, после появления слухов о романе актрисы и Максима Виторгана, девушка опровергла доводы прессы и фанатов. И хотя, связь артистов видна невооруженным взглядом и подкрепляется совместным отдыхом в Одессе, а также появлением в качестве пары на премьере фильма «Гив ми либерти» в институте «Стрелка», публичного заявления об отношениях никто из знаменитостей не сделал.

Ранее, СМИ писали, что Нинидзе закрутила роман с сыном Федора Бондарчука. Их ни раз видели вместе в различных местах, от ресторанов Москвы, до светских мероприятий. В то же время, девушка не спешила с бракоразводным процессом. По всей видимости, Нино считает, что иметь при себе одного мужика – хорошо, а троих – лучше. Кажется, что девушка все еще не определилась, с кем из трех любовником ей стоит строить дальнейшую личную жизнь. В любом случае, «кармане» Нино три счастливых «билета», и она вряд ли от них откажется.